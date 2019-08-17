РИАМО – 17 авг. Переход через железнодорожные пути построят на западе столицы в рамках проекта по созданию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Одинцово – Лобня, тоннель соединит два московских района Кунцево и Можайский, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Между станциями «Рабочий Поселок» и «Кунцево» появится пешеходный переход от улицы Полоцкой к улице Гвардейской. Таким образом, пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района в Кунцево через железную дорогу», – сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Кроме того, специалисты перенесут три пассажирские платформы, а также построят пешеходный тоннель на станции «Рабочий Поселок».

Запуск МЦД-1 значительно улучшит транспортную ситуацию в двух районах – Можайском и Кунцеве, в которых проживают более 200 тысяч человек. Так, с остановочного пункта МЦД «Кунцево» можно будет пересесть на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий.

Легче станет и жителям домов, расположенных рядом со станцией «Рабочий Поселок». В этом микрорайоне сейчас нет метро в шаговой доступности.

Запуск МЦД-1, по информации ОАО «РЖД», запланирован на ноябрь 2019 года. В это же время движение запустят по МЦД-2 Нахабино – Подольск. Диаметры объединят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

После запуска первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Транспортная доступность улучшится в более чем 45 районах столицы и шести подмосковных городах.

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