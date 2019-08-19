РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В родильном доме Подольска в понедельник всех желающих бесплатно познакомят со старинными колыбельными и расскажут об их пользе.

В понедельник в Подольском роддоме пройдет трогательное мероприятие, посвященное колыбельным. На нем выступят народные артисты, которые исполнят старинные колыбельные под звуки балалайки, познакомят с историей возникновения колыбельных, а также расскажут об их пользе.

Мероприятие пройдет в конференц-зале родильного дома в 14:00, вход свободный.

Ор¬ганизаторами проекта выступают Подольский родильный дом и СДК «Молодежный» в рамках проектов «Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».