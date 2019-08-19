РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 авг. В поликлинике подмосковных Котельников в понедельник откроется кабинет «Справка в один шаг», он будет работать до 16 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа.

«В детском отделении с 19 августа по 16 сентября работает кабинет «Справка в один шаг» по адресу: 2-й Покровский проезд дом 6, корпус 1. Для сдачи анализов на энтеробиоз и получения справок для детских образовательных учреждений после летних отпусков», - говорится в сообщении.

Работать он будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье - с 9:00 до 15:00.