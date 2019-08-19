РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Жители подмосковного Подольска в понедельник смогут узнать о работе полиции во время приема начальника следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления Элла Корнейчук проведет прием жителей в понедельник. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00.

Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Прием пройдет в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.