РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 авг. В подмосковном Королеве в воскресенье проведут бесплатную экскурсию по Болшевской трудовой коммуне, она начнется в 12:00 у стадиона «Металлист».

Воскресная экскурсия посвящена юбилею коммуны – 95-летию со дня приезда первых воспитанников в Костино. Участники пройдутся по архитектурному ансамблю, входящему в 100 лучших конструктивистских построек по версии Музея архитектуры имени Щусева. Представят, что представляла из себя жизнь здесь около 90 лет назад. Вспомнят события, людей, интересные факты о жизни коммуны.

Проведут экскурсию помощник заместителя председателя Мособлдумы Андрей Чермошенцев и председатель Королевского отделения ВООПИиК Ольга Мельникова.

После окончания экскурсии желающие могут посетить отдел «Усадьба Костино» Музейного объединения Королева и посмотреть выставку, посвященную истории Болшевской трудовой коммуны, первому звуковому советскому фильму «Путевка в жизнь», основанную на событиях в коммуне и даже частично снятую в тех местах.

Посещение экскурсии бесплатное. Посещение музея по ценам музея. Зарегистрироваться на экскурсию можно по электронной почте: archyany@gmail.com.