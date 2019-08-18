РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 18 авг. Пожилых жителей Дзержинского приглашают на открытую тренировку по гимнастике, которая состоится в воскресенье, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«18 августа в 14:00 стадион «Орбита» приглашает жителей старшего поколения на открытую тренировку по силовой гимнастике», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом №3. Телефон для справок: 8(916)371-37-18.