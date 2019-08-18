РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Выставка-продажа изделий ручной работы климовских мастериц пройдет в парке имени Виктора Талалихина в воскресенье, на ней можно будет приобрести игрушки из текстиля и шерсти, ювелирные украшения, интерьерные куклы и многое другое.

В воскресенье в парке Талалихина на улице Рабочая, дом №5Б состоится выставка-продажа работ мастеров «Содружества творческих людей Климовска». Выставка «Умения разные нужны, умения разные важны», проводится в рамках празднования Дня Воздушного флота России. Она призвана в полной мере показать подрастающему поколению, что можно делать своими руками и помочь выбрать себе ремесло.

Содружество творческих людей Климовска - мастера на все руки, они вяжут, шьют, лепят, прядут и делают многое другое. На выставке мастера предложат гостям парка свои изделия ручной работы, в том числе сваленные из шерсти, связанные и текстильные игрушки, ювелирные украшения ручной работы, украшения из бисера, мыло, интерьерные куклы и многое другое.