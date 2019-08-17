РИАМО - 17 авг. В субботу вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 42 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу количество задержанных и отмененных рейсов составляло 19.

В настоящее время во «Внукове» шесть рейсов задержаны. В «Домодедове» задержали 14 рейсов, еще девять отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

С вечера субботы до 09:00 18 августа атмосферные фронты будут пересекать Московский регион, что станет причиной сильных дождей. Местами прогремят грозы, при которых ветер в порывах усилится до 12-15 метров в секунду.

На территории Подмосковья и Москвы до утра 18 августа объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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