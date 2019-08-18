РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 авг. В подмосковном Подольске в воскресенье водителей будут массово проверять на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На территории Подольска 18 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», – говорится в сообщении.

Также жители могут самостоятельно сообщить о нетрезвых водителях в горокруге по телефонам дежурной части ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.