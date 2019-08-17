РИАМО – 17 авг. В интернете опубликовали расшифровку переговоров самолета Airbus A-321, совершившего экстренную посадку в Раменском городском округе Подмосковья, подлинность переговоров подтвердили в ЛИИ имени Громова, сообщает ТАСС.

«Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ», — сказал источник в ЛИИ имени Громова.

Расшифровку разместил Telegram-канал «База». Опубликованы переговоры пилотов с диспетчерской аэропорта «Жуковского» перед взлетом, во время посадки и после приземления.

«В частности, перед тем, как дать разрешение на взлет, диспетчер сообщил о метеообстановке в аэропорту и «отдельных перелетах птиц». Спустя примерно две минуты после доклада о начале взлета борт подал сигнал тревоги, затем сообщил о приземлении, уточнив, что жертв нет», — добавляется в сообщении.

В кукурузном поле в Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 человек. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.

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