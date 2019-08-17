РИАМО - 17 авг. Московская хоккейная команда ЦСКА стала обладателем «Кубка Александра Овечкина», она одержала победу над «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 7:0, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин принял участие в церемонии награждения победителей, передает корреспондент РИАМО в субботу.

Финал турнира «Кубка Овечкина» прошел на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» всухую. В торжественной церемонии награждения приняли участие Овечкин, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

Столичной команде ЦСКА вручили главный кубок турнира OviCup. Серебряными медалями наградили команду из Уфы «Салават Юлаев», а бронзовыми призерами стала подмосковная команда «Химик», которой достался грант на 750 тысяч рублей на оборудование бросковой зоны.

Команде-победителю также подарили микроавтобус на 15 мест, серебряным призерам достался грант на 1 миллион рублей на строительство бросковой зоны.

Лучшим нападающим турнира был признан Никита Есипов из ЦСКА, лучшим защитником стал Максим Трохалин из «Салават Юлаева», статуэтку лучшего вратаря вручили Егору Рыбкину из «Химика». Кроме того, Овечкин вручил юным спортсменам хоккейную форму и инвентарь.

Турнир начался 12 августа. В нем приняли участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны.

В 2018 году в ледовом дворце «Армада» города Одинцово прошел первый хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина среди команд спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Московской области. В турнире приняли участие шесть команд мальчиков 2007 года рождения и младше. Первым победителем стала команда «Химик» (Воскресенск).