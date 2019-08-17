РИАМО - 17 авг. В ответ на сообщения некоторых СМИ о мародерстве Следственный комитет РФ опубликовал на своей страничке в Facebook видео из салона лайнера, который аварийно сел на поле в Раменском городском округе.

В ролике можно увидеть салон самолета с рядами синих кресел, багажные полки, специалистов, которые работают на борту сейчас.

Ранее СК опроверг появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки Airbus А-321 «Уральских авиалиний».

Самолет вынужденно приземлился на поле в Раменском городском округе после того, как в его двигатели попали птицы. Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта «Жуковский» утром 15 августа. В результате ЧП пострадали 76 человек, погибших нет.

Президент РФ Владимир Путин 16 августа присвоил звания Героев России двум пилотам компании «Уральские авиалинии», которые экстренно посадили пассажирский лайнер.

Экстренная посадка пассажирского самолета в Раменском округе>>