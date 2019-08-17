РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 авг. В Дзержинском начали создавать фейковые аккаунты администрации округа в соцсети Instagram и размещать там ложную информацию, сообщила временно исполняющий обязанности главы администрации городского округа Людмила Иванова.

«Уважаемые жители, прошу обратить внимание на участившиеся случаи создания фейковых аккаунтов администрации с целью ввода жителей нашего города в заблуждение. Вся официальная информация от администрации размещается в аккаунте @press_dzr и в моем личном аккаунте @ivanova_dzr», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

⠀

По ее словам, администрация Дзержинского никогда никого не просит удалять посты и комментарии даже с самой жесткой критикой работы.

⠀

«К сожалению, некоторые люди накануне выборов в совет депутатов не придумали ничего лучше, чем создавать различные аккаунты, в том числе выглядящие как якобы аккаунт администрации или главы города. Оставим эту деятельность на их совести, а жителей попросим быть внимательнее и не поддаваться на провокации», - заключила Иванова.