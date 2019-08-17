РИАМО - 17 авг. В субботу в парках и лесопарковых зонах Подмосковья впервые прошла экоакция «Мангал-марафон», в ней приняли участие свыше 2 тысяч любителей отдыха на природе и шашлыков, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Старт акции дал вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов. В «Мангал-марафоне» приняли участие более 15 муниципальных образований, мероприятие прошло в парках, где оборудованы мангальные зоны, а также в лесопарковых зонах - местах традиционного отдыха населения.

«Мангал-марафон» проводился в целях разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор мусора в местах организации массового отдыха граждан. В акции приняло участие более 2 тысяч любителей отдыха на природе и шашлыков», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развернута работа по созданию комфортных условий и цивилизованной инфраструктуры для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.

«Это очередное мероприятие в цикле областных событий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесопарках, там, где привыкли отдыхать люди, создать совершенно другую обстановку, другую атмосферу», - уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил высокую важность поддержания таких территорий в чистоте, поэтому в Подмосковье регулярно проводятся мероприятия по разъяснению жителям важности и необходимости организации раздельного сбора ТКО, которые будут пригодны для вторичной переработки, так называемого рециклинга.

«Мангал-марафон направлен, прежде всего, на привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья, - добавил министр.

По его словам, акцию назвали «Мангал-марафон», так как в основе мероприятия был состязательный принцип между муниципалитетами: кто из них предложил самый оригинальный рецепт шашлыков и привлек к раздельному сбору в общественных местах наибольшее количество жителей. К учету принимались как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов.

«Победителей марафона явных мы не выявили, очень хорошо подготовились Химки, поэтому мы учли всех, кто участвовал, суммировали баллы и вышло, что победили жители тех муниципалитетов, которые приняли участие в марафоне», - подчеркнул Хромушин.

Для участников «Мангал-марафона» была организована обширная развлекательная программа.

«Мы провели насыщенные и интересные мероприятия в этот день. Помимо оригинальных рецептов шашлыков и барбекю провели совместный розжиг муниципалитетами мангалов «Мангал чистых желаний», где каждый желающий загадал самое заветное свое желание. Лично я загадала желание, чтобы наш регион был чистым и не было полигонов», - добавила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Наталья Егорова.

В рамках акции прошли конкурсы мангально-шашлычной частушки и художественных работ в стиле «Шампуропись», музыкальные выступления известных артистов, МусАРТ челлендж «Забутыль по чистому!» и «Забань по чистому!», в рамках которого участники сыграли на пластиковых бутылках и алюминиевых банках тематические композиции.

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