РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 авг. Замглавы администрации городского округа Подольск Владислав Лукьяненко прокомментировал ситуацию с планами «Мосэнергосбыта» по отключению в городе восьми домов из-за крупных долгов двух управляющих компаний, по его мнению, эти компании оплачивают долги регулярно, и повода отключать дома нет, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Лукьяненко прокомментировал пресс-релиз «Мосэнергосбыта», в котором говорится, что компания планирует отключить электроэнергию в восьми домах города из-за крупных долгов управляющих фирм. Согласно версии «Мосэнергосбыта», управляющие компании МУП «ДЕЗ» и ООО «УК «Август ЖКХ» суммарно задолжали около 40 миллионов рублей. Проблема не решается с октября 2018 года. Неоднократные попытки урегулировать ее путем переговоров безуспешны. Ведется претензионная работа, проблему рассматривают на совещаниях в администрации и в прокуратуре Подольска, однако вопрос до сих пор не решен.



«В информации, размещенной АО «Мосэнергосбыт» о наличии задолженности управляющих организаций МУП «ДЕЗ» и ООО «Август ЖКХ», в указанные суммы задолженности за потребленную электрическую энергию включены текущие начисления за июль 2019 года, то есть суммы долга значительно меньше. Кроме того, в графике планируемых отключений электроэнергии с 21 августа 2019 года указан многоквартирный дом на улице Генерала Стрельбицкого, 7, который находится в управлении другой управляющей организации», – сказал Лукьяненко.



По его словам, в администрации ежедневно проходят заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по платежам за потребленные топливно–энергетические ресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Решения межведомственной комиссии о принятии неотложных мер по урегулированию задолженности незамедлительно направляются руководителям организаций для исполнения.

«В целях урегулирования задолженности в апреле 2019 года управляющими организациями МУП «ДЕЗ» и ООО «Август ЖКХ» направлены графики погашения задолженности со сроками исполнению до 01 октября 2019 года. Оплата управляющими организациями осуществляется регулярно», – добавил Лукьяненко.



Администрация Подольска ежедневно осуществляет мониторинг сложившейся ситуации по оплате за потребленные энергоресурсы как ресурсоснабжающими предприятиями, так и управляющими организациями и крайне заинтересована в погашении задолженности за энергоресурсы перед поставщиками в полном объеме.