РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В подмосковном Подольске с 19 августа по 17 сентября проведут общественные обсуждения по выбору мест, возле которых введут запрет на продажу алкоголя, всего рассмотрят более 380 мест, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Общественные обсуждения постановления администрации Подольска «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», пройдут с 19 августа по 17 сентября 2019 года», - говорится в сообщении.

В проекте постановления перечислены 383 места массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности возле образовательных, медицинских, спортивных учреждений, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск приглашает заинтересованных лиц направить свои предложения по проекту по электронной почте на адрес: komitetpr@mail.ru или komitetpr@adm.podolsk.ru.