РИАМО - 17 авг. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного сына, сообщается на сайте прокуратуры.

Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава ранее сообщала, что в столице завели уголовное дело на маму больного эпилепсией ребенка, которая заказала в Сети не зарегистрированное в стране лекарство «Фризиум». Посылку с препаратом изъяли, также у нее дома изъяли системный блок от компьютера.

«В связи с возбуждением уголовного дела Московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения», — говорится в сообщении.

Прокуратура также проанализирует причины, по которым нельзя было приобрести это лекарство в установленном законом порядке.

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