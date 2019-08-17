РИАМО - 17 авг. Дискотека и летний кинотеатр ожидают гостей мероприятия «Ночь в парке», которое пройдет в субботу в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В 21:00 17 августа в «Елочках» (парк в Домодедове – ред.) состоится «Ночь в парке»! Вас ждут концертная программа, зажигательная дискотека, караоке и летний кинотеатр», - говорится в сообщении

Также в субботу в парке проходят ретро-танцы на центральной площади. А в 19:00 начнется театральный вечер «На бис».

Всего в Московской области 100 парков культуры и отдыха. Еженедельно в них проходят до 1,5 тысяч мероприятий.

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