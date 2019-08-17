РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Юный певец из Подольска Леонид Зайцев по результатам виртуального конкурса получил бесплатную путевку в «Артек», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Виртуальный конкурс стал одним из этапов отборочного тура в МДЦ «Артек» в Крым с 23 сентября на 11 тематическую смену фонда Олега Митяева, которая завершится детским фестивалем «Мировые песни в «Артеке» 6-8 октября.

«Учащийся класса вокала Климовской детской музыкальной школы Леонид Зайцев, ученик преподавателя Елена Ноздреватых, попал в число победителей конкурса», - говорится в сообщении.

Всего в отборе приняло участие 324 ребенка, бесплатные путевки получат 125 из них.