РИАМО - 17 авг. От 20 до 50% от месячной нормы осадков может выпасть в столице до утра 18 августа, усиление дождей в городе ожидается около 18 часов в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С 15 часов 17 августа до 9 часов утра 18 августа ожидаются дожди, местами сильные, местами с грозами, при грозах ветер усилится в порывах 12-15 метров в секунду. Количество ожидаемых осадков может составить 15-40 миллиметров, что составит от 20 до 50% при норме 77 миллиметров», — говорится в сообщении.

Усиление дождей ожидается около 18 часов.

До 09:00 18 августа атмосферные фронты будут пересекать Московский регион, что станет причиной сильных дождей. Местами прогремят грозы, при которых ветер в порывах усилится до 12-15 метров в секунду.