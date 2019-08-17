РИАМО - 17 авг. В Московской области систематически занимаются физкультурой и спортом более 2,5 миллионов человек, что составляет более 40% населения, сообщил в субботу журналистам министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Сейчас, по нашим данным, в Московской области занимаются систематически физкультурой и спортом в фитнес-центрах, спортивных школах, в секциях свыше 40% наших жителей - это свыше 2,5 миллионов человек», - сказал Терюшков.

Он отметил, что на территории Подмосковья 5-6 лет назад было около 6 тысяч различных спортивных объектов, а на данный момент их свыше 10,5 тысяч.

В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин дали старт финальному матчу детского хоккейного турнира OviCup в Красногорске, за победу поборются московский ЦСКА и «Салават Юлаев» из Уфы.