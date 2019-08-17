РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В деревне Новоселки подмосковного Подольска установили новую детскую площадку и провели праздник для детей в субботу, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Новоселки микрорайона Лаговский 17 августа открыли новую детскую игровую площадку, которую так долго ждали. Сотрудники СП «Родник» СДК «Романцево» провели игровую развлекательную программу для детей. Музыка, шутки и детский смех не смолкали! Маленькие участники праздника получили сладкие подарки и призы», - говорится в сообщении.

С приветственным словом на празднике выступили заместитель начальника ТО «Лаговский» Марина Богданова и депутат совета депутатов Ирина Талпа. Жители деревни Новоселки поблагодарили администрацию Подольска за новую красивую детскую площадку.