РИАМО - 17 авг. На месте аварийной посадки Airbus А-321 «Уральских авиалиний» постоянно работает следственная группа, сообщения о мародерах не соответствуют действительности, сообщается на сайте СК РФ.

«Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом Москва-Симферополь», - говорится в сообщении.

На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено.

Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано.

В кукурузном поле в Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 человек. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.