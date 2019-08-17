РИАМО - 17 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Жуковского, Луховиц, Серебряных Прудов и Шаховской с Днем города и пожелал им тепла и уюта в своих домах.

В эти выходные жители четырех городских округов Подмосковья отмечают День города – в муниципалитетах проходят праздничные мероприятия.

«Поздравляю с Днем города жителей Жуковского, Луховиц, Серебряных Прудов и Шаховской! Пусть в каждом доме будет тепло и уютно. Всем удачи!» — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в честь дня города в Жуковском организована насыщенная программа: разнообразные мастер-классы, детская анимация, спортивные соревнования, выступления городских творческих коллективов и звезд отечественной эстрады, ночной велопробег, просмотр фильма «Экипаж» 1979 года. Завершит праздник салют, который прогремит в 22:00.

В Серебряных Прудах в парке «Серебряный» также начали проводить культурно-массовые мероприятия в честь Дня города, отмечается на сайте администрации округа. Там организованы аттракционы для детей, ярмарки и соревнования.

В субботу в Луховицах также отмечают День города, уточняется на сайте культура.рф. На площади перед РДК «Старт» и в парке имени И.Г. Воробьева обустроили различные торговые площадки, проводят игры, конкурсы, мастер-классы, установили аттракционы. В 19:00 начнется торжественная часть праздника, которая продолжится концертной программой. Завершится вечер концертом первой солистки группы «Мираж» Светланы Разиной и праздничным салютом.

Как отмечается на сайте администрации Шаховской, более 90 художников, умельцев народного творчества представили на вернисаже в честь Дня города свои картины и изделия народного творчества, сувениры, товары народных промыслов. Выступление хора ветеранов «Голоса сердец» и духового оркестра добавили торжественности и праздничного настроения участникам и гостям вернисажа.