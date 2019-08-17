РИАМО - 17 авг. На проспекте Академика Сахарова в столице завершилась согласованная акция КПРФ, в ней приняли участие около 4 тысяч человек, сообщает kp.ru.

Сразу несколько организаций провели в субботу митинг на проспекте Академика Сахарова.

«ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты КПРФ, союз советских офицеров, движение в поддержку армии, всероссийский женский союз «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, движение «Русский лад» в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций выступили организаторами этой акции», - говорится в сообщении.

По данным столичной полиции, в мероприятии приняли участие порядка 4 тысяч человек.

До 18 часов еще действуют ограничения для транспорта на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

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