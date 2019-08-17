РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В Наташинском парке подмосковных Люберец в субботу стартовал всесезонный проект «Парковый спорт», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

«Открывала мероприятие актриса Пушкинского музыкального театра Юлиана Суворова мировым хитом «Мы - чемпионы!» группы Queen на русском языке! А дал старт спортивному проекту председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян разрывом медицинской грелки с золотыми конфетти. После чего организаторы обратились к присутствующим с приветственной речью, в которой отметили важность регулярных занятий спортом и здорового образа жизни, призвали толерантно и терпимо относится к окружающим», - говорится в сообщении.

На мероприятии прошла тренировка от призера России по тайскому боксу Анастасии Блиновой. Спортсменка предложила присутствующей молодежи несложную зарядку на все группы мышц, в которой основной акцент был отдан упражнениям на укрепление мышц ног.

«Затем эстафета спортивного праздника перешла к чемпиону мира по армлифтингу Евгению Петрову. Студент года провел мастер-класс по армлифтингу среди присутствующих, где каждый смог попробовать свои силы в поднятии тяжестей одной рукой. Рассказал ребятам об этом силовом виде спорта и его развитии в городском округе Люберцы», - уточняется в материале.

Завершилось мероприятие зажигательной веселой спортивной песней «Трус не играет в хоккей» в исполнении Юлианы Суворовой.

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