РИАМО - 17 авг. В один из столичных банков на Большой Тульской улице пришел пьяный мужчина с топором и потребовал погасить его кредит, его задержали, сообщается на сайте Росгвардии.

В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал «тревога» из финансового учреждения, расположенного на улице Большой Тульской.

«Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии. По словам сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долговые обязательства по кредиту», - говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.