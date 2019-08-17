РИАМО - 17 авг. На два дня раньше заявленного срока могут открыть участок Сокольнической ветки столичной подземки, для пассажиров станции временно закроют 18 августа, сообщает РИА Новости.

Из-за строительства Большой кольцевой линии метро с 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка». Поезда будут следовать на участке «Бульвар Рокоссовского» - «Университет».

«Мы, как обычно, закроем на нормативный срок в семь дней, но надеемся, что закончим быстрее. Постараемся за пять дней», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В районе закрытого участка метро будут работать компенсационные автобусы. Также будет перекрыто или ограничено движение для личных автомобилей по ряду улиц в районе проспекта Вернадского, Киевского шоссе и МКАД.

Кроме того, для помощи пассажирам в определении маршрута на закрытом участке «красной» ветки будут дежурить более 200 сотрудников метро.

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