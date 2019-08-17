РИАМО - 17 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый конкурс в преддверии Московской международной книжной выставки-ярмарки, для подписчиков в соцсетях приготовили десятки сюрпризов от агентства, издательств «Эксмо», «Альпина Паблишер» и сети магазинов «Читай-город».

Как отмечается на сайте мероприятия, Московская международная книжная выставка-ярмарка – крупнейший и старейший книжный форум в России и в Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России в целом, важнейший социальный проект для горожан и гостей города. 32-я ММКВЯ пройдет с 4 по 8 сентября 2019 года в 75-м павильоне ВДНХ.

Конкурс проводится в группе «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте». Участнику розыгрыша нужно написать в комментарии «КНИГИРИАМО», и бот определит, выиграл ли подписчик набор или стоит попробовать еще раз. У каждого ежедневно есть три попытки стать победителем и забрать один из книжных наборов. Бот также подскажет, как заработать дополнительные ходы.

Участников конкурса ждут 20 призов.

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