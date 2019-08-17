РИАМО – 17 авг. В Подмосковье и Москве на следующей неделе будет аномально жарко, осадков в первую половину недели не ожидается, а во второй половине недели температура немного понизится, но все равно будет достаточно тепло – 19-24 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Август в Центральной России остается прохладным, средняя температура почти на три градуса ниже нормы, а количество осадков опережает климатический график. Однако дальше погода улучшится.

«Начиная с понедельника и до среды включительно, над просторами Русской равнины раскинется область высокого атмосферного давления, а это значит, что москвичей и жителей региона ждет солнечная, сухая и аномально теплая погода. Ночная температура к середине недели повысится с плюс 10-15 градусов до плюс 13-18 градусов, а днем потеплеет с плюс 21-26 градусов до плюс 25-30 градусов – к среде», – говорится в сообщении.

Температура опустится до плюс 23-28 градусов 22 августа из-за грозового дождя, но плохая погода не задержится надолго. В конце недели будет без существенных осадков, установится погода со «скандинавскими» чертами – температура от плюс 19 до плюс 24 градусов.

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