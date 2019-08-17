РИАМО - 17 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин дали старт финальному матчу детского хоккейного турнира OviCup в Красногорске, за победу поборются московский ЦСКА и «Салават Юлаев» из Уфы, передает корреспондент РИАМО в субботу.

Перед матчем II «Кубка Александра Овечкина» Воробьев и Овечкин произвели символическое вбрасывание шайбы. Финал турнира проходит на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске.

«Сегодня благодаря Александру (Овечкину - ред.) и его семье мы во второй раз проводим Кубок Овечкина. В этом году в два раза больше команд. <...> Мне очень приятно, что этот турнир становится традиционным», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Ледовый дворец имени Владимира Петрова в Красногорске был построен благодаря поддержке президента России Владимира Путина.

«Мы знаем, что и на этому льду, и в Мытищах было очень жарко. Мы видели красивые комбинации, мы видели самоотдачу, мы видели, ребята работают на льду. За всех за вас, ребята, переживают родители, они хотят, чтобы каждый из вас был победителем, чтобы каждый умел играть на результат. Мне очень приятно, что Александр Михайлович дважды в год готовится и спрашивает, как это все будет организовано. Нет сомнений, что в следующем году, ребята, вас ждут еще более интересные, сложные игры, потому что участников будет больше и каждый участник желает победить», - добавил Воробьев.

В свою очередь Овечкин отметил, что турнир может стать международным.

«На следующий год мы постараемся сделать этот турнир международным, постараемся привезти команды из Америки, из Канады, из других стран. А я хочу пожелать командам - пусть победит сильнейший», - добавил Овечкин.

На открытии финала также присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, президент федерации хоккея Московской области, член «Тройного золотого клуба» Валерий Каменский и двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

Овечкин после матча вручит юным хоккеистам форму и инвентарь.

Кроме того, команде-победителю подарят микроавтобус на 15 мест, а серебряным призерам достанется грант на 1 миллион рублей на строительство бросковой зоны. Отдельными наградами будут отмечены лучший вратарь, лучший нападающий и лучший защитник «Кубка Александра Овечкина».

Также в субботу в Красногорске бронзовые медали завоевала подмосковная хоккейная команда «Химик», которая в матче за третье место обыграла СКА из Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

Турнир начался 12 августа. В нем приняли участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны.

В 2018 году в Ледовом дворце «Армада» города Одинцово прошел первый хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина среди команд спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Московской области. В турнире приняли участие шесть команд мальчиков 2007 года рождения и младше. Первым победителем стала команда «Химик» Воскресенска.