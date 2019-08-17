РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Молодежь подмосковных Люберец в рамках экофестиваля «ЭкоТуса» посмотрела образовательный видеоролик и прослушала эколекцию, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в парке «Наташинские пруды» Люберец прошел фестиваль «ЭкоТуса», в рамках которого провели образовательную лекцию.

«Изначально мы показали образовательный ролик, чтобы привлечь внимание ребят. Потом перед ребятами выступил председатель народного экологического совета, председатель комиссии общественной палаты по вопросам экологии Евгений Олой и региональный руководитель «Молодой гвардии» Александр Толмачев. Они провели эколекцию на тему работы общественных организаций в сфере экологии», - сказал заместитель руководителя аппарата местного штаба партии «Единая Россия» Валерий Кравченко.

Также в рамках фестиваля у ребят была возможность сыграть в настольную игру-стратегию.