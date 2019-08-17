РИАМО – 17 авг. Благодаря конкурсу и фестивалю городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в столице появляются не только выставочные сады, но и ландшафтные спецпроекты, которые смогут радовать москвичей долгие годы, первый такой проект – парк «Феникс» на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Площадь парка превышает 10,7 тысячи квадратных метров. Он находится на площадке городских уличных мероприятий цикла «Московские сезоны» на Святоозерской улице.

«Автор парка – один из самых именитых ландшафтных дизайнеров Европы, председатель экспертного совета конкурса «Цветочный джем» Джеймс Бассон (Великобритания – Франция). Строительство парка началось еще весной, продолжалось несколько месяцев и завершилось на этой неделе», – говорится в сообщении.

Бассон при создании парка вдохновлялся иллюстрациями Ивана Билибина к русским сказкам. В основе концепции проекта – «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке». В этой сказке фигурирует Жар-птица – «русская версия» птицы-феникса.

«Каменные валуны, лежащие на территории парка, – отсылка к сказочным путевым камням, которые предлагали герою выбрать одну из трех дорог. Фактически от выбора дороги зависели судьба героя и развитие сюжета. Клинкерная плитка мощения парка различных цветов символизирует различные дороги, хитросплетение жизненных путей», – добавляется в сообщении.

Плитку искусственно состарили. Для создания образа сказочного леса при посадках в парке изначально использовались крупные лиственные и хвойные деревья не младше 20 лет, а также декоративные растения, характерные для среднерусского ландшафта. Помимо этого, в посадках как дань русской садовой культуре использованы кусты сирени и розы ругоза – шиповника.

Выложенные камнем углубления на территории парка символизируют пересохшие русла рек и выполняют дренажную функцию. Растения в парке высаживались в песок.

Всесезонная площадка для фестивалей и городских праздников на Святоозерской улице (Косино-Ухтомский район) открылась 25 апреля 2019 года – с началом фестиваля «Пасхальный дар». А в рамках фестиваля «Цветочный джем», с 22 августа по 8 сентября, здесь пройдут спектакли, концерты, кулинарные баттлы и множество бесплатных мастер-классов.

Открытый международный конкурс и фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.