РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 авг. Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин принял участие в экологической акции «Мангал-Марафон» в подмосковном Красногорске в субботу, он отметил важность грамотного подхода к уборке места пикника, основанного на сортировке отходов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Министр пообщался с участниками акции и нарисовал картину шампуром.

«Государство строит современную инфраструктуру для обращения с отходами – комплексы переработки отходов, заводы по термической обработке, новые контейнеры, новые мусоровозы и так далее. Но все это не будет работать, если каждый житель не будет участвовать в этом процессе», – сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что важно, чтобы жители не только убирали за собой после пикников, но при этом еще и сортировали мусор.

«Новый синий контейнер, который у нас появился, нужен для того, чтобы все, что в него попало, не попало на свалку, на полигон, а пошло на переработку. Для этого там должен быть только сухой мусор – чистая бумага, чистые бутылки и так далее – все, что не испачкано биологическими отходами», – отметил Хромушин.

По его словам, экоакция «Мангал-Марафон» позволяет показать это на простом примере.

«Мангал-Марафон» проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в особенности в местах организации массового отдыха граждан.

Целью «Мангал-Марафона» прежде всего является привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганда среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развернута работа по созданию комфортных условий и цивилизованной инфраструктуры для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.