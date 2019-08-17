РИАМО - 17 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил с днем рождения зампредседателя комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Галину Уткину и пожелал ей здоровья и благополучия.

«Сегодня день рождения отмечает зампредседателя комитета по экологии и природопользованию Галина Сергеевна Уткина! От имени депутатов и сотрудников аппарата думы примите поздравления и пожелания крепкого здоровья и благополучия», - написал Брынцалов в Instagram.

Он также поблагодарил Уткину за огромный вклад в развитие законодательства Подмосковья, за работу на благо региона.

«Успехов и удачи во всех делах!» - заключил спикер регионального парламента.

Уткина - депутат Мособлдумы VI созыва, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию. Избирается депутатом областной думы с 1993 года. Закончила Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция».

До избрания в Мособлдуму работала педиатром в Чеховской сельской амбулатории Истринской центральной районной больницы и заместителем главного врача по детству и родовспоможению Истринской центральной районной больницы.