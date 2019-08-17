РИАМО - 17 авг. В столице планируют построить новую вылетную магистраль от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Бесединской развязки на МКАД в 2022 году, трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ближайшие годы предусматривается формирование нового радиального направления от Бесединской развязки на МКАД до ТТК через районы Братеево, Марьино, Печатники и Южнопортовый. Строительство дороги предполагается начать уже до конца этого года и завершить в 2022 году», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога.

«Далее магистраль пройдет через реновируемую сейчас промзону «Люблино», пересечет Курское направление железной дороги и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК. По сути, это будет новая вылетная магистраль через промзону Южного порта и дублер Люблинской улицы», - добавил заммэра.

По его словам, новая дорога должна обеспечить транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного, Южного округов, уменьшить транспортную нагрузку на существующую дорожную сеть, в том числе, на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.

Также еще одной дополнительной вылетной магистралью станет новая дорога, проходящая от МКАД до ТТК между Мичуринским и Кутузовским проспектами, в состав которой войдет Южный дублер Кутузовского проспекта.

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