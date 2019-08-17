РИАМО – 17 авг. В Подмосковье и Москве до утра 18 августа продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Подмосковье из-за локального сильного дождя его объявили с 21:00 17 августа до 06:00 18 августа, из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду – до 09:00 18 августа. С 09:00 18 августа до 09:00 19 августа оповещения о погоде в регионе не требуется.

В Москве предупреждение объявлено до 09:00 18 августа из-за порывов ветра до 15 метров в секунду. С 09:00 до 21:00 18 августа оповещения о погоде не требуется.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской и Орловской областей.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о порывистом ветре и грозе с дождем в субботу.

В Подмосковье и Москве 18 августа будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит плюс 13-15 градусов, днем - 20-22.

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