РИАМО - 17 авг. Певица и ведущая ток-шоу «Дом-2» Ольга Бузова закрыла свой профиль в Instagram после публикации видео, на котором она облизала тарелку и назвала себя «блокадницей», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Бузова опубликовала в Instagram ролик, на котором облизала тарелку после еды и рассказала, что ей вкусно, и назвала себя «блокадницей». Пользователи соцсети тут же стали писать певице возмущенные комментарии и обвинять ее в неуважении к тем, кто пережил блокаду в Ленинграде.

«Теперь посмотреть профиль Бузовой могут лишь ее подписчики — 16,2 миллиона человек», - говорится в сообщении.

После обвинений в неуважении мать Бузовой попыталась оправдать поступок дочери. Она отметила, что даже в блокаду люди шутили друг над другом. А в их семье сохранилась память об этом страшном времени, поэтому певица облизывает тарелки и никогда не выбрасывает еду.