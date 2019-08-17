РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 авг. Экоакция «Мангал-Марафон» прошла в субботу в подмосковном Подольске, на ней показали, как правильно сортировать мусор после пикников, чтобы не загрязнять природу, и собрали крышки от бутылок в помощь больным детям, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель начальника управления госслужбы и кадров министерства ЖКХ Московской области Роза Погосова.

Экоакция прошла в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск под девизом: «Шашлык – чистый пикник!», во время нее работала мангальная площадка. В 12:00 выступил народный коллектив «Истоки», в 13:00 прошла игровая программа для детей «Эко-квест». Аниматоры провели для детей обучающие игры, в ходе которых учили разделять привычные в быту вещи по видам материала, а также заменять одноразовые вещи на многоразовые, чтобы уменьшить количество мусора. Информацию, полученную в играх, дополняли обучающие стенды.

«Сегодня по всей Московской области в акции принимает участие более 10 тысяч человек, в том числе около 100 человек в Подольске. Мероприятие проходит впервые, но планируется, что оно станет ежегодным. Акция будет проходит в парках, лесах лесопарковых зонах. Середина августа очень удобное время – большинство возвращается с детьми из отпусков, уже начинают готовиться к школе, но еще ходят на пикники. Акция проводится для того, чтобы люди не только приятно проводили время, но и убирали за собой и разделяли мусор», – сказала Погосова.

Также региональный оператор «МСК НТ» привез в парк специальный контейнер для сбора пластиковых крышек. Средства за собранное вторсырье в ходе акции «Доброкрышка» направят на закупку реабилитационной техники для подопечных фонда детей с особенностями развития.

«Наша компания в Подольске разместила два контейнера для сбора пластиковых крышек – в ТЦ «Капитолий» и в гипермаркете «Леруа Мерлен», также планируем разместить в детском саду. Сегодня в парке «Дубрава» собрали около 20 литров крышек. Когда крышки поступают на переработку, на вырученные деньги покупают коляски, автомобили, вертикализаторы для детей. В настоящее время идет сбор средств для Дмитрия из Смоленска», – сказала пресс-секретарь Чеховского филиала «МСК-НТ» Ирина Леонтьева.

«Мангал-Марафон» проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в особенности в местах организации массового отдыха граждан.

Целью «Мангал-Марафона» прежде всего является привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганда среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развернута работа по созданию комфортных условий и цивилизованной инфраструктуры для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.