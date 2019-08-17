РИАМО - 17 авг. В выходные на территории столичной ВДНХ завершится вторая, спортивная неделя фестиваля «Ритм моего города», гостей ждут 60 часов мастер-классов и соревнований, концерты и DJ-сеты, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» в самом разгаре. Уже пролетела неделя, посвященная стрит-арту, следующей станет неделя уличной моды, а пока – погружаемся в мир уличного спорта! В субботу и воскресенье на ВДНХ будет интересно всем – и тем, кто давно им занимается, и только интересующимся», - говорится в сообщении.

На специально оборудованной площадке для паркура в субботу пройдут зрелищные турниры и показательные выступления опытных трейсеров. Все желающие смогут поучаствовать в любительском конкурсе.

Не менее увлекательно можно провести время в зоне воркаута. Атлеты посоревнуются в дисциплинах «фристайл» и «троеборье». Приглашенные спортсмены покажут зрителям, каких удивительных результатов добились за долгие годы тренировок. Все спортивные активности будут проходить под музыку модных диджеев.

«Для гостей фестиваля приготовили спортивные мастер-классы. В субботу осваиваем стритбол: уличную мини-версию баскетбола. А в воскресенье –болеем за участников увлекательных стритбольных соревнований! На площадке «Шатер» детей все выходные будут учить забивать мяч в малое баскетбольное кольцо, и здесь же пройдут турниры по настольному футболу (кикеру) и настольному хоккею – участвовать могут все», - добавляется в материале.

На площадке «Шатер 2» пройдут соревнования по панна-футболу. Панна – популярная разновидность уличного футбола: игроки сходятся один на один и пытаются «провести» мяч между ног соперника. Это будет турнир на выбывание – победитель остается на поле и выступает против следующего игрока.

«Всего на выходные запланировано целых 60 часов спортивных активностей! И, конечно, вас ждет много первоклассной хип-хоп музыки на главной сцене фестиваля. Начинать выходные дни будем с ярких DJ-сетов, которые устроят для гостей DJ Topor, DJ Kotzi Brown, DJ Erikona и другие известные персонажи российской электронной сцены», - уточняется в сообщении.

Вечером выступят хэдлайнеры. В субботу - концерты энергичного Меззы – он работал с Децлом и DJ Nik One и известен как «лидер новой школы рэпа» - и Bumble Beezy, который славится очень быстрым речитативом. 18 августа на сцену выйдет Ternovoy - победитель проекта «Песни» на «ТНТ», сотрудничающий с лейблом Black Star, одним из самых известных в стране.

Также гости фестиваля смогут послушать и поддержать талантливых хип-хоп исполнителей, участвующих в большом фестивальном конкурсе. Их сеты также пройдут на главной сцене.

Фестиваль «Ритм моего города» проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. В рамках фестиваля гостей каждый день ждут мастер-классы, выступления артистов и популярных блогеров, интерактивные тренинги.