РИАМО - 17 авг. В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва», в Малом амфитеатре и на Китайгородской стене открыта выставка из 100 фотографий финалистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики, председатель жюри Сергей Левкин, сто лучших работ были отобраны членами жюри из 3579 присланных на конкурс снимков. Экспозиция открыта до 1 сентября.

«Выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями – все это создает образ современной комфортной городской среды. Все элементы экспозиции гармонично вписаны в городской ландшафт парка «Зарядье», - сказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Дегтярев.

Он отметил, что «Планета Москва» становится все популярнее. Прием заявок для участия в конкурсе начался ранней весной и завершился 21 июля. В результате на конкурс поступили заявки от 536 фотографов.

По его словам, визитной карточкой конкурса остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки Москвы. Конкурсанты в этом году были в числе первых, кто посетил новую смотровую площадку на крыше БСА «Лужники», также провели съемку на объектах партнера «Галс-Девелопмент», побывали в бизнес-центре «Даниловский форт», ЖК «Достояние» и «Искра-Парк». Для участников были организованы мастер-класс и экскурсия от информационных партнеров, газеты «Вечерняя Москва» и агентства ТАСС.

«Мы впервые представляем уникальное приложение дополненной реальности «AR Планета Москва», разработанное специально для мероприятия от дизайнеров мастерской Look-Up. Скачав его в AppStore или GooglePlay и наведя смартфон на изображение, реальность дополняется виртуальной трехмерной информацией. Можно сфотографироваться через приложение и тут же сделать пост в соцсетях: Instagram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте», - добавил Дегтярев.

В ходе торжественного мероприятия от жюри и партнеров фотоконкурса памятные призы и дипломы были вручены 33 фотографам.

Победителей голосования в проекте «Активный гражданин» наградил руководитель ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко. Он отметил, что в этом году участники «Активного гражданина» голосовали и выбирали победителей в номинации «Строители в лицах. Ветераны - строители!», приуроченной к празднованию 25-летия фонда ветеранов-строителей Москвы.

«Всего на конкурс в этом году поступило более трех с половиной тысяч фотографий, из которых в шорт-лист рубрики «Строители в лицах. Ветераны - строители!» по решению профессионального жюри попала 21 работа. В голосовании приняли участие 120 тысяч активных граждан, которые выбрали три лучших фотографии», - добавил он.

Победителями в этой номинации стали Дмитрий Зверев - работа «Портрет метростроевца. На строительстве станции «Савеловская» (43968 голосов), Наталья Феоктистова - работа «Три богатыря» (37755 голосов), Елена Климакова - работа «С.В. Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ» (28521 голос).

Также проходило голосование на официальной странице департамента в Facebook. Здесь были представлены 200 фотографий полуфиналистов, которые были отобраны членами жюри из общего количества заявленных работ. Победителями в номинации «Народный выбор» стали: Ашот Григорян, работа «Крылатые качели» (262 голоса), Татьяна Белкова, работа «Кубинский бриллиант» (210 голосов), Николай Портнов, работа «Фонтан у метро ЦСКА» (195 голосов).

Помимо онлайн-голосований, работы оцениваются членами жюри. В этом году состав жюри представлен самыми авторитетными творческими объединениями страны: эксперты из союза фотохудожников России, союза журналистов России, Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, музея «Московский дом фотографии», МГХПА имени С.Г. Строганова и другие.

В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» первое место у Алексея Терентьева, работа «Препятствие», второе – у Андрея Белавина, работа «Летний вечер», третье – у Ильи Воробьева, работа «Прыжок сквозь время».

Лучшим снимком в номинации «Городской пейзаж» стала работа «Крутицкое и его лужа» Сергея Конева, второе место заняла фотография «Москва глазами петербуржца. Дворы Москвы» Якова Куницкого, третьим стал снимок «Котельническая набережная» Дениса Меняка.

Нина Богатырева с фотографией «Диагональ» победила в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен». Вторым стал Игорь Горшков, работа «Новолуние между башнями «Москва-Сити», третьим - Александр Артамонов, работа «МГУ туманным утром».

В номинации «Динамика мегаполиса» первой стала Татьяна Белякова с работой «Кубинский бриллиант». На втором месте Эрик Конджария, работа «Тульская», на третьем – Кирилл Зыков, работа «Мотофристайл на Воробьевых горах».

Лучшей фотографией в номинации «Строители в лицах. Ветераны – строители» стала работа «Серафим Васильевич Демидов, строитель Волго-Донского канала, заслуженный архитектор РФ, ветеран Великой Отечественной войны» Елены Климаковой. Также наградили Светлану Колоскову, работа «Виталий Гуцу с картой на станции метро «Беломорская», и Антона Гердо, работа «Слесарь-монтажник Николай Тимонин. Строительство станции «Савеловская (БКЛ)».

Специальные призы от ТАСС за «Необычный ракурс и глубокое видение» получила Любовь Александрова, работа «Осень», от компании «Галс-Девелопмент» за «Активное участие в фототурах» награжден Андрей Кульков, серия авторских фотографий объектов.

Также от газеты «Вечерняя Москва» награждены Михаил Ивашко, работа «Тихая набережная», Елена Крижевская, работа «Осень на Чистых прудах», Александр Киселев, работа «Сокол», Алексей Петров, работа «Спешащий», Виктор Васенин, работа «Московские мастера», Дмитрий Зверев, работа «Дождливый вечер на Садовом кольце».

Специальный приз председателя жюри за «Яркий кадр, неожиданный ракурс и искреннюю любовь к Москве» вручили Игорю Соболеву, работа «Рыбачок», Анатолию Щербаку, работа «Обитель встречающихся поколений», Александру Тарасенкову, работа «Крымский мост», Евгении Кармановой, работа «Железнодорожный пейзаж».

После завершения работы фотовыставки в «Зарядье» фотографии финалистов конкурса можно будет увидеть в «Доме на Брестской». А работы победителей осенью будут экспонироваться в здании мэрии Москвы на Тверской улице.