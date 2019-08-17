РИАМО – 17 авг. В День города Тверскую улицу украсят арт-объекты, копирующие главные достопримечательности ВДНХ – павильоны, скульптуры и фонтаны, после праздника их могут установить на улицах города или в других парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Седьмого и 8 августа столица отметит День города, Москве исполнится 872 года. День города посвятят ВДНХ, отмечающей 80-летний юбилей. В центре столицы появятся макеты и репродукции павильонов, скульптур и фонтанов. Всего их будет более 30.

«Когда День города подойдет к концу, все декорации демонтируют и передадут в фонды хранения. Город сможет распорядиться ими по своему усмотрению. Например, их могут отдать в музеи или украсить ими городские парки и улицы, как было сделано два года назад», – говорится в сообщении.

Четыре площадки «Рождение легенды», «Программа возрождения», «Место встречи» и «Новая эра» будут работать на Тверской, Моховой улицах, Охотном Ряду и в Театральном проезде.

Репродукция скульптуры «Рабочий и колхозница» появится на площадке «Рождение легенды» на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Вознесенского переулка. Высота арт-объекта превысит 5 метров. На той же площадке установят копию арки северного входа на ВДНХ с оригинальными барельефами. Неподалеку установят копии павильонов «Земледелие» и «Животноводство».

«Самым необычным украшением площадки станет копия фонтана «Золотой колос». Высота оригинальной железобетонной конструкции – 16 метров. На Тверской же установят арт-объект высотой около 4 метров», – добавляется в сообщении.

На площадке «Программа возрождения» появятся макеты арки и купола павильона «Космос», ракеты-носителя «Восток» и кораблей «Восток-1» и «Восход-2», на которых летали Юрий Гагарин и Алексей Леонов. Гости праздника также увидят копии марсохода, лунохода и искусственного спутника Земли.

На этой площадке также появятся реплики павильонов Татарской АССР и Башкирской АССР, Азербайджанской, Карело-Финской и Казахской ССР, демонтированного в 1965 году павильона Грузинской ССР.

Копия фонтана «Дружба народов» высотой более 4 метров появится на площадке «Программа возрождения». Вокруг фонтана будет сухой бассейн 30-сантиметровой глубины.

Репродукция «Центрального» павильона №1 разместится на площадке «Место встречи» на Тверской от дома №7 до дома №1. Высота арт-объекта составит почти 10 метров. Здесь же гости праздника увидят копию утраченного павильона «Главхладпром», стены которого станут скалодромом.

«На площадке «Новая эра», которая развернется на улице Моховой, в Охотном Ряду и Театральном проезде, появится 18-метровая арка, напоминающая о «Москвариуме». Здесь разместят арт-объекты в виде китов, черепах, осьминогов и медуз, а также 40 витрин-аквариумов с фигурками обитателей глубин», – отмечается в сообщении.

На этой же площадке установят копию фонтана «Каменный цветок», 6-метровую репродукцию скульптуры «Тракторист и колхозница» и арт-объект в виде арки главного входа, высота которого составит восемь метров, а ширина – 13 метров.

Значительная часть этих арт-объектов изготавливается на 3D-принтерах. Копии достопримечательностей ВДНХ делают из фотополимерной смолы, полимерного пластика, цветного гипса и других материалов.