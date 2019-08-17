арРИАМО - 17 авг. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает работать над расшифровкой «черных ящиков» лайнера А-321, который аварийно сел в поле в Раменском городском округе, сообщает ТАСС.

«Работа с «черными ящиками» в лаборатории продолжается, ведется анализ информации», - сказал источник агентства в МАК.

По его словам, пока еще бортовые самописцы не расшифрованы, и говорить об окончании работ преждевременно.

Airbus А-321 «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На взлете в оба двигателя лайнера попали птицы. Самолет посадили на кукурузное поле в Раменском городском округе. Погибших нет, пострадали 76 человек.

Экстренная посадка пассажирского самолета в Раменском округе>>