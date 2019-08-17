РИАМО - 17 авг. В субботу в парке «Березовая роща» подмосковного Дмитрова в четвертый раз пройдет благотворительный фестиваль шарлотки, на нем испекут огромный яблочный пирог, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках фестиваля будет испечена шарлотка 2 на 2 метра весом более 70 килограммов. Для детей будут организованы конкурсы поделок из яблок, для любителей блеснуть своими кулинарными талантами пройдет конкурс на лучшую шарлотку», - говорится в сообщении.

Выбирать лучший пирог будут в следующих номинациях: «Самая большая шарлотка», «Самая яблочная шарлотка», «Самый креативный подход», «Главный победитель фестиваля «Шарлотка-2019».

Посетителей ждет активная программа: творческие мастер-классы, лазертаг, детская анимация, концерт, аквагрим и шаржи, катание на каруселях и многое другое.

Как провести лето в Подмосковье>>