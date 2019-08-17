РИАМО - 17 авг. В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в столице принимают участие порядка 4 тысяч человек, акция продлится до 15:00, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В столице проходит согласованный митинг КПРФ за честные выборы.

«В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Акция продлится до 15:00.

Из-за митинга на проспекте Академика Сахарова ограничено движение на нескольких улицах, кроме самого проспекта, изменения в схеме движения коснулись и улицы Маши Порываевой. Ограничения будут действовать до 18:00.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение в субботу шествия оппозиции в центре города, поскольку организаторы публичного мероприятия нарушили сроки подачи уведомления.