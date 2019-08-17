РИАМО – 17 авг. Из-за грозы и сильного ветра в столице в субботу водителям посоветовать выбирать место для парковки авто подальше от деревьев и широкоформатных конструкций, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«По прогнозам МЧС, сегодня в Москве ожидается ухудшение погодных условий: местами гроза, дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны, не оставляйте машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», – говорится в сообщении.

Также водителям посоветовали держать дистанцию на дорогах и быть внимательными. Центр организации дорожного движения столицы также предупредил, что на улицах города может быть много ДТП из-за непогоды.

В ближайшие сутки на территории Москвы и Подмосковья прогнозируют выпадение более трети от месячной нормы осадков.

На субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.