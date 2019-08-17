РИАМО - 17 авг. С начала 2019 года 86% столичных водителей оплатили эвакуацию автомобиля перед тем, как забрать его со спецстоянки, благодаря этому можно получить скидку 25% на стоимость перемещения машины и на оплату хранения авто на спецстоянке, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Скидка позволяет автомобилистам существенно сэкономить и стимулирует оплачивать эвакуацию автомобиля непосредственно перед его получением. Те автолюбители, которые не могут оплатить сразу, имеют возможность сделать это в течение 60 дней с момента, когда забрали автомобиль, однако скидка в этом случае действовать уже не будет», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что возможность оплатить эвакуацию перед получением автомобиля со спецстоянки и получить скидку появилась в июле 2016 года.