РИАМО – 17 авг. Из-за фестиваля фейерверков «Ростех», который пройдет 17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке, могут ограничить вход и выход на ближайших станциях метро, посетителей фестиваля призвали заранее приобретать билеты на обратную поездку, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Фестиваль начнется уже в 14:00, а пиротехническое и световое шоу стартует в 21:00. Ближайшие станции к Братеевскому каскадному парку – «Борисово», «Алма-Атинская», «Марьино» и «Каширская».

«Будьте внимательны: на этих станциях по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас соблюдать требования сотрудников метро и полиции», – говорится в сообщении.

Гостям фестиваля рекомендовали билеты на обратную поездку в метро приобретать заранее, так как это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия.

Пассажирам напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет 17-18 августа в Братеевском каскадном парке. Свои работы продемонстрируют команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

На церемониях открытия и закрытия и в интервалах между представлениями конкурсной программы покажут светопроекционное шоу, над которым работали лучшие российские художники по свету. Отдельную часть программы посвятят театральному искусству.

С 18:30 до 20:30 будут выступать российские музыканты. В субботу хедлайнерами концертной программы станут певица Елка и группа «Браво», а 18 августа – Дима Билан и Юлианна Караулова.