РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске из-за плохой погоды не работают аттракционы, также отменили концерт арт-рок группы «Ра-Дар» и показ мультфильма в летнем кинотеатре, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, концерт арт-рок группы «Ра-Дар» сегодня (17 августа - ред.) отменяется по погодным условиям. Аттракционы сегодня также не работают. Показ мультфильма «Волки и овцы: ход свиньей» в летнем кинотеатре также не состоится из-за дождя», - говорится в сообщении.

Администрация парка принесла свои извинения.