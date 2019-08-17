РИАМО - 17 авг. Атмосферный фронт прошел по территории Подмосковья и столицы утром в субботу, местами выпало до 6 миллиметров осадков, что составляет почти 8% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«Атмосферный фронт с юго-востока Подмосковья поднимался к северо-западу. Он уже отметился дождями на юге и юго-востоке: в Коломне выпало до 5 миллиметров, в Черустях - до 6 миллиметров, местами с грозами», — говорится в сообщении.

Дожди прошли на юго-востоке и востоке Москвы, местами выпало до 2 миллиметров, а в районе 105 километра МКАД автоматическая станция зафиксировала чуть более 4 миллиметров.

Следующий атмосферный фронт подойдет к региону в районе 15 часов.

Ранее синоптики сообщили, что за субботу и в ночь на 18 августа в Подмосковье и Москве может выпасть более трети месячной нормы осадков. Сильные ливни накроют регион вечером.